Triplo intervento della Polizia civile: bimbo chiuso in bagno, infortunio sul lavoro e sversamento inquinante

Giornata impegnativa quella di martedì per la sezione antincendio della Polizia civile. Ieri un bambino di 8 anni, nell'ambito di attività di un centro estivo, è rimasto chiuso all'interno di un bagno della piscina dei Tavolucci. Gli agenti, con strumentazione apposita, hanno così forzato la porta, liberando il minore, rimasto incolume, ma visibilmente spaventato dall'accaduto.

Doppio intervento poi nel pomeriggio. I funzionari della Polizia sono intervenuti per effettuare i rilievi in una ditta di Acquaviva dov'era avvenuto un infortunio sul lavoro; qui un operaio si era ustionato con un prodotto chimico. La prognosi iniziale rilasciata dai medici è di 15 giorni.

Sempre nel castello di Acquaviva, la sezione antincendio è stata allertata per un presunto inquinamento delle falde acquifere. Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno individuato una sostanza che discendeva sulla strada, da un’attività lavorativa di via Genghe di Atto, per poi riversarsi nel torrente. Messa in sicurezza lo zona interessata, sono state eseguite campionature del liquido e consegnate all’Ufficio Prevenzione per le analisi in collaborazione con il laboratorio di Sanità Pubblica.