Truffa su Facebook: Gendarmeria invita a non cliccare o commentare il post

Nuova truffa che gira in questi giorni su Facebook. Un avviso che induce gli utenti a cliccare per partecipare a fantomatici corsi on line gratuiti: nella grafica lo stemma di San Marino e l'erronea menzione del "Ministero" dell'istruzione. La bufala è già seguita da tempo da parte del nucleo di Polizia Postale della Gendarmeria che invita gli utenti a non aderire in alcun modo: nè attraverso commenti al post nè cliccando sull'immagine o sul link.

Anche l'Unione Consumatori Sammarinesi invita tutti quanti alla prudenza: sulle proprie pagine social ha lanciato l'alert a non cliccare sul link.