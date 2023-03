Truffe BKN 301: ancora denunce, la Gendarmeria invita a non fornire dati sensibili

Nuove denunce in questi giorni nelle brigate locali della Gendarmeria dislocate in territorio. Ne dà comunicazione lo stesso corpo militare che invita, di nuovo, a non cadere nelle trappole dei truffatori e fornire dati sensibili a malintenzionati. Infatti, non si è fermata l'ondata di casi che coinvolge diversi cittadini sammarinesi, incappati in messaggi camuffati da comunicazioni ufficiali di BKN 301, che possono indurre in inganno gli utenti e provocare loro indebite sottrazioni di denaro. Messaggi che invitano a cliccare in un link - è questo il messaggio ingannevole - segnalando operazioni strane, proprio per evitare perdite di denaro.

La Gendarmeria invita a fare attenzione e ribadisce di non fornire dati sensibili on line, ma di rivolgersi direttamente alla propria banca per avere spiegazioni.