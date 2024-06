Uomo nudo e in stato confusionale fermato a Dogana

Un uomo di 40 anni, in evidente stato confusionale, è stato fermato dalle forze dell'ordine nella tarda serata di ieri a Dogana. Si aggirava nudo in Strada Caiese, urlando frasi sconclusionate. Secondo testimonianze, l'uomo avrebbe anche danneggiato alcune auto parcheggiate.

Sul posto si sono precipitati Guardia di Rocca, Polizia civile e i sanitari del 118. Gli agenti si sono visti costretti ad immobilizzarlo, non senza fatica, per poi portarlo in ospedale. L'uomo è stato poi trasferito a Rimini, suo comune di residenza, dove è già seguito dal Centro Salute Mentale.