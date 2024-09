Vento forte a San Marino: chiuso il parcheggio del Tavolucci

È allerta arancione per il forte vento sul Titano, con raffiche che perdurano dalla notte. I volontari della Protezione Civile si sono attivati sul territorio e si stanno coordinando con la Sezione Antincendio della Polizia Civile sul territorio sammarinese. Nessun incidente si è verificato, le criticità su cui stanno intervenendo sono principalmente rami e detriti sulle strade.

Chiuso l'accesso veicolare alla zona antistante il centro Uffici Tavolucci. Nella zona erano stati effettuati dei lavori per mettere la palazzina in sicurezza dalle raffiche di vento, ma si attende la perizia tecnica per escludere che possano verificarsi criticità. Disposta quindi la chiusura della zona dalla Protezione Civile, per evitare ogni possibile rischio.