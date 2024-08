Auto in fiamme a Galazzano: nessun ferito

Le immagini dal luogo dell'incendio

Auto in fiamme questa mattina in via Citerella in zona Galazzano. Le forze dell'ordine sono state allertate per un incendio ad una Chrysler. Sul posto le pattuglie di Polizia Civile e Gendarmeria assieme alla Sezione Antincendio: i primi militari giunti sul posto hanno tentato di spegnerlo attraverso l'uso di un estintore. Il fuoco proveniva dall'interno dell'abitacolo, ma non è ancora chiaro quale sia la sua origine.

Nessuna persona è fortunatamente rimasto coinvolta nell'incendio.

Le forze dell'ordine stanno creando un cordone di sicurezza attorno alla vettura dato che si tratta di un mezzo a gas e temono si possa verificare qualche esplosione fino a che non verranno del tutto spente le fiamme.

Seguiranno aggiornamenti