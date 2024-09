ANTEPRIMA BIOGRAFILM "Aznavoice" il mito al cinema MONSIEUR AZNAVOUR la vita romanzata de la voix di Francia. La nostra recensione in anteprima attraverso l'ultima rara intervista italiana d'archivio Rai3

L'intervista storica di Gabanelli per ricordare che il mito francese era sì, d'origine armena ma amatissimo anche in Italia: il film è un tributo al suo lascito culturale. Il primo lungometraggio francese dedicato ad AZNAVOICE evoca l'infanzia parigini e le storie d'amore di un'icona vissuta fino a 94 anni sempre sulla ribalta. Determinante il suo rapporto con Edith Piaf e il lavoro nel cinema per una lunga vita artistica da Ville Lumière: la sua malinconia del cuore è patrimonio di tutti.

