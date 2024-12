Il Fellini di Salvatores sceneggiato da Pinelli

Il viaggio degli eroi nel Dopoguerra, e sono due, bambini. Carmine e Celestina, due scugnizzi che tengono “a cazzimma” (sono tosti e pronti a tutto), in fuga da Napoli bombardata per l' America dei sogni. Da quel momento sempre insieme con speranza e una casa da condividere per l'amore futuro.

Storie vere che riguardano 19 milioni di italiani partiti per l'America dal 1950 al 1985 e mai più tornanti. Federico Fellini e Tullio Pinelli scrissero l'adattamento di NAPOLI-NEW YORK nel 1958 poi finito in un baule fino ad oggi. "Realismo magico" di Salvatores per una favola che fa della fame di vita e amore qualcosa di più della miseria più nera di quegli anni veri.