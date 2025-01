La guerra dell'effimero

"Transizioni egemoniche" di Guido Damini

Egemonia economica e di conseguenza bellica e politica dal punto di vista dello spirito del tempo: l'effimero nella moda, stile, immagine del potere. Damini è un giovane divulgatore d'assalto, e da bar cremonese, cresciuto con SUPERQUARK di Angela. Guido ha divorato disegno, storia e teatro: raccontando le guerre e in genere le egemonie del passato per leggere il presente in modo divertente. Dal bancone del bar al palcoscenico via social il passo è breve tanto da incuriosire gli amici di TEDx sconfinati dal piacentino alle soglie del mondo.