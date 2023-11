Accordo anti - inflazione: "una risposta di sistema", da rafforzare nei prossimi mesi

“Una risposta di sistema” per il Segretario Fabio Righi, il raggiunto accordo tra il Governo, le tre associazioni dei consumatori Asdico, Ucs e Sportello Consumatori, unitamente ad Usc ed Osla per l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente anti – inflazione. Affrontare i problemi legati al caro-spesa e portare avanti una politica comune e sinergica per contenerlo, un'assoluta priorità. Un risultato che soddisfa le parti – si è detto – e che andrà rafforzato nei mesi a venire. "Sono sempre stato fermamente convinto che questo tipo di sfide possono essere vinte solo se il Paese in qualche fa sinergia. Questa formalizzazione del tavolo di lavoro rappresenta un punti di partenza per l'analisi insieme sia delle politiche emergenziali di qui a fine anno e inizio anno prossimo ma probabilmente anche quelle che si richiederanno nei mesi per portare una crescita economica anche strutturata".

Un primo passo, per Olga Mattioli, Ucs: “Bene l'aumento dello sconto Smac di un punto percentuale sui generi alimentari, ma occorre puntare anche su altre iniziative. Il risultato che noi auspichiamo che questo tavolo produca ulteriori benefici per i consumatori. Si è parlato di banco alimentare e ci auguriamo appunto possa essere realizzato nel concreto perché a San Marino manca e ulteriori scontistiche. Adesso abbiamo un impegno concreto da parte degli esercenti. Siamo alla finestra ma siamo soddisfatti".

Guardare al lungo periodo grazie all'apporto di tutti, anche per Osla, con Marilisa Mazza, la chiave di volta. "E' il primo step per un accordo che avrà sicuramente effetti di qui alla fine dell'anno e con la scontistica Smac fino a gennaio, ma anche per l'anno prossimo. Cercheremo insieme ai nostri operatori, agli associati, la grande distribuzione ma anche altri imprenditori locali di trovare altri meccanismi per incentivare la politica dei prezzi , quindi consumiamo a San Marino e consumiamo meglio spendendo di meno".

Nel video le interviste a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria e il Commercio; Olga Mattioli, Ucs; Marilisa Mazza, Osla.