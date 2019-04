Adesso.sm: "Rating Fitch: una conferma per nulla scontata"

La conferma del rating, arrivata da Fitch, non era affatto scontata. Lo scrive la maggioranza ricordando che il rating assegnato alla Repubblica è arrivato dopo il commissariamento di Banca CIS, che lasciava presagire un possibile declassamento. L'ultima retrocessione infatti, era avvenuta a seguito della liquidazione di Asset Banca e il passaggio ad outlook negativo si era registrato immediatamente dopo l’approvazione del bilancio di Cassa di Risparmio. Bilancio che - sottolinea la nota - toglieva finalmente il velo dal buco causato, in buona parte, dalla cattiva gestione dell’affare Delta.

Fitch specifica che, nonostante le difficoltà, San Marino mantiene un Pil pro capite ancora molto elevato, una bilancia commerciale in attivo e un sistema politico stabile, in un contesto geopolitico decisamente più complicato. Seppure sia evidente che un rating BBB- con outlook negativo non rappresenti una classificazione di cui esultare, conclude la maggioranza, bisogna riconoscere che si tratta di un risultato per nulla scontato e che va riconosciuto soprattutto al governo, guidato in questa operazione dalla Segreteria alle Finanze, che si è impegnato con Fitch in un confronto costante, credibile e rassicurante.