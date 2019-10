Agenzia per lo Sviluppo: in visita a San Marino un gruppo di operatori turistici cinesi

Un educational dedicato ad una quindicina di Operatori del Turismo selezionati, provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. Sulla scorta delle iniziative legate al TTG Travel Experience di Rimini, l'Agenzia per lo sviluppo economico – Camera di Commercio, in sinergia con l'Ufficio del Turismo e il supporto di Consorzio San Marino 2000, ha realizzato un programma di accoglienza proprio per far conoscere la storia e le tradizioni della Repubblica attraverso i principali highlights delle bellezze del Centro Storico di Città, Patrimonio UNESCO, e la presentazione, insieme all'Istituto Confucio, dei servizi legati al commercio e al mondo del gioco.

Volti attenti e interessati, a dimostrazione dell'attrattività che solo la più antica Repubblica del mondo è in grado di esercitare sul turismo orientale. La circostanza si inserisce all'interno di una collaborazione iniziata mesi fa grazie all'incontro con il Direttore dell'Ufficio Nazionale del Turismo Cinese, Yang Bo, e con il sostegno dell'Ambasciata di San Marino a Roma. L'esempio concreto di come, dunque, “valorizzando i contatti esistenti – sostiene l'Agenzia - sia dunque, possibile creare nuove opportunità e catalizzare l'attenzione dei tour operator esteri sulla nostra Repubblica”.