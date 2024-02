Amazon Web Services: presentata ai cittadini la fase operativa del progetto, verso il cloud nazionale

Entra nel vivo il progetto di transizione digitale del Paese, dopo l'accordo con Amazon Web Services. Sarà creato un servizio di cloud nazionale per gestire dati, processi di innovazione e di sviluppo. La fase operativa del piano è stata presentata al pubblico in un evento al Kursaal organizzato dalla Segreteria all'Industria e Commercio, con la partecipazione dei rappresentanti di Aws e di VMware, due colossi del settore.

Un'infrastruttura innovativa annunciata da tempo – il cui sviluppo è stato segnato da fasi alterne – ma ora si è arrivati alla prima fase di realizzazione concreta. Primi vantaggi attesi per la prima metà del 2024. La prima applicazione sarà infatti l'introduzione di un Registro unico delle attività economiche. Presente alla serata, oltre al segretario Fabio Righi, anche il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari.

Cosa cambia con i nuovi servizi? Sarà possibile accedere "alle migliori tecnologie - spiega il segretario Righi - e a un'infrastruttura che ci rende interoperabili con il mondo. Permetterà di implementare i servizi richiesti dalla nuova economia. E questo significa opportunità per i cittadini, le imprese, i lavoratori e i giovani. Da qui si parte per immaginarsi l'economia del futuro e per viverla da protagonisti".

Il progetto "pone la Repubblica allo stesso livello dei Paesi più avanzati dell'Europa occidentale e non solo - dice Franco Spicciariello, direttore Relazioni istituzionali di Amazon Web Services -. I cittadini avranno così accesso a servizi migliori, più veloci e sicuri, con particolare riferimento ai propri dati. E' un onore, per noi, lavorare con la più antica Repubblica del mondo".

Nel servizio le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato Industria e Commercio) e a Franco Spicciariello (direttore Relazioni istituzionali Aws)