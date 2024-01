Collaborazione con Amazon: comincia la fase operativa

Nel video l'intervista al Segretario Fabio Righi

“The rock in the cloud”, la nuvola nella roccia, il titolo suggestivo scelto per la serata, in programma il primo febbraio al Kursaal, in cui verrà illustrata la fase operativa del progetto di partnership dello Stato di San Marino con Amazon Web Services e Wmware. Interverranno i responsabili dei due colossi del digitale ed anche i segretari di Stato agli Esteri Beccari e all'Industria Righi. “E' un percorso – dichiara Righi – prima di normalizzazione e poi di implementazione e sviluppo con il resto del mondo per poter giocare un ruolo competitivo nell'economia che verrà che sarà sempre più digitale”.

Ma quando si cominceranno a percepire i primi vantaggi? “Già entro metà anno – risponde Righi – o comunque l'anno in corso. Penso che la competitività che ne deriva rispetto ai servizi che si possono implementare a favore di imprese e cittadini, siano di immediata percezione. Stiamo implementando sistemi che garantiranno controlli, ad esempio, automatizzati, agevolando il lavoro degli uffici; capacità di analisi dei dati in tempo reale, cosa che oggi è molto complicato fare; interoperabilità con il mondo esterno e interconnessione con i sistemi interni per avere, non uno stato che viene governato dai dati ma per governare i dati ed essere puntuali sullo sviluppo del futuro”.

Parlando di Amazon, a San Marino, in tanti pensano, però, alle note criticità nella consegna dei pacchi. La partnership su digitale e cloud, potrebbe essere propedeutica ad una soluzione? “Come ho sempre detto, assolutamente sì, perché quella criticità – dichiara il Segretario all'Industria – deriva da un difficile riconoscimento dei nostri sistemi e meccanismi arretrati. Con una normalizzazione e un percorso di implementazione sarà, immagino, possibile anche trovare una più facile soluzione del problema pacchi”. Per il Segretario Righi ci potrebbe essere, inoltre, anche l'altra faccia della medaglia: “Non solo pacchi che possono arrivare nella Repubblica di San Marino, ma operatori che possono utilizzare quelle piattaforme e quindi incrementare il loro business”.