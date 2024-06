Banca Centrale: approvato il bilancio 2023. 790 milioni di attivi, +19,7%

L’Assemblea dei Soci di Banca Centrale - alla presenza dei Segretari di Stato alle Finanze, Marco Gatti e alla Sanità, Mariella Mularoni per conto dell’Eccellentissima Camera, oltre ai rappresentati delle banche - ha approvato all'unanimità il Bilancio d’Esercizio 2023. Bilancio che mostra un totale attivo 789,95 milioni, in aumento di quasi 130 milioni rispetto all’esercizio precedente (+19,7%).

Il Risultato Netto di Gestione Finale è stato comunque negativo per 4,65 milioni di euro, per effetto dei maggiori interessi pagati alle banche del territorio pari a oltre 9 milioni, ma l’esercizio chiude in pareggio grazie all’utilizzo del fondo rischi finanziari generali per pari importo. “È stato un anno straordinario, - commenta la Presidente Bcsm, Catia Tomasetti - con politiche monetarie che se da un lato hanno indubbiamente penalizzato il risultato d’esercizio, dall’altro ci hanno permesso, di distribuire sul territorio ingenti risorse finanziarie”.