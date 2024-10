Congresso Cdls: primo bilancio con il Segretario uscente, Milena Frulli

Sentiamo Milena Frulli

Tre giorni di lavori, nel disegnare prospettive e indirizzi per il Paese, partendo dal tema dell'Assise: come costruire un futuro dignitoso alla luce dei cambiamenti che attendono il Paese – anche alla luce dell'Accordo di Associazione con l'UE - come a livello globale: “I temi trattati sono stati tanti – ricorda il Segretario uscente, Milena Frulli - dalla denatalità al problema a casa, all'intelligenza artificiale e alla riforme che il nuovo governo metterà in discussione a breve, dove confidiamo che ci sia un confronto proficuo con le organizzazioni sindacali. Un ventaglio a 360 gradi con tutti i temi che possono riguardare i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate”.

Chiuso il Congresso con l'elezione del Consiglio Confederale, presieduto dal Presidente dell'Assise, Riccardo Stefanelli, si insedierà la prossima settimana: il primo atto sarà la nomina del Segretario Generale: “Chiunque esso sia, se sarò io... ho dato la mia disponibilità, - dice ancora la Frulli - dovremo lavorare in base a quello che sono gli argomenti trattati nella mozione finale. che sono la road map che la Cdls, i delegati e le delegate, hanno dato per il prossimo triennio. Quindi, seguiremo queste indicazioni puntualmente”.

Nel video, l'intervista al Segretario uscente, Milena Frulli