Cdls: al via i Congressi di Federazione, si parte da Industria e Artigianato

Celebrata l'assise generale, si è aperto il primo dei congresso di Federazione della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi. A Fiorentino i delegati di Industria e Artigianato parlano di "Transizioni, nuove configurazioni del lavoro e dei diritti", tema scelto dal Segretario uscente Paride Neri, risultato il più eletto nel Consiglio Confederale del Sindacato.

Alla Sala "Due Archi" di Fiorentino, i rappresentanti si stanno confrontando sui temi della “Settimana Corta”, la flessibilità e lo smart working, per conciliare i tempi di vita e lavoro. Argomento particolarmente sentito è anche quello dell'Intelligenza Artificiale. La visione della Cdls è che bisogna investire nell'innovazione tecnologica e nell'IA per rafforzare l'economia e promuovere uno sviluppo sostenibile, ma di pari passo con il costante impegno nella formazione sia tecnica che umanistica.

Particolare focus sui lavoratori frontalieri, che hanno raggiunto nel privato quota 8 mila, con l'equiparazione dei diritti a tutti i livelli, a partire da quelli riguardanti i permessi speciali per assistere figli e familiari non autosufficienti per arrivare alla definitiva sistemazione del contenzioso fiscale sulle pensioni.