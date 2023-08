Bollette acqua, Ucs: "Aumentate a dismisura, consumatori non sono salvadanaio dell'Aass"

"Il consumatore non è il salvadanaio dell'Azienda dei Servizi": è l'Unione Consumatori Sammarinesi a intervenire con una nota in cui denuncia aumenti "a dismisura" per le bollette dell'acqua. Tariffe che continueranno a salire, prevede Ucs.

L'organizzazione si focalizza su un primo aumento del 10 per cento da aprile 2022, un altro da gennaio 2023 e infine, scrive, un ulteriore incremento a gennaio 2024 che "impatterà - si legge - per una percentuale totale del 30 per cento su tutti gli scaglioni". Ucs ricorda una delibera dell'Autorità Energia del 2022 in cui veniva sottolineato, in sostanza, che l'acqua non è interessata da fenomeni di mercato come quelli di luce e gas. "Viene fatta pagare di più ai consumatori per ragioni legate al bilancio di Aass", attacca l'Unione che chiede letture reali e puntuali per fatturare i consumi effettivi.