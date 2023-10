Stretta sui controlli anti frodi per l'acquisto di auto e moto provenienti dal Vaticano e da San Marino. In un articolo della bozza della manovra - come riporta ANSA - si estende, infatti, anche ai mezzi provenienti da questi Stati l'obbligo di verifica preventiva da parte dell'Agenzia delle entrate delle condizioni di esclusione del versamento dell'Iva tramite il modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura.