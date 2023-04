Caro-carburanti: “stangata pasquale” in Italia. Sul Titano il peso dei rincari è “alleviato” dalla Smac

Una boccata d'ossigeno, per i sammarinesi, il ritorno alla scontistica SMAC sui carburanti a 15 centesimi al litro. Anche perché, un po' ovunque, si sta attraversando una fase particolare: al morso dell'inflazione si unisce infatti il recente taglio della produzione di petrolio deciso dal cartello dei Paesi produttori. Il risultato, ad esempio in Italia, è stato un'impennata dei prezzi alla pompa, in occasione delle festività pasquali; con la benzina che è tornata a sfondare i due euro al litro. Rincari anche per il gasolio. All'insegna della flessibilità la risposta del Titano; che può contare su uno strumento peculiare come la San Marino Card. Da qui il Decreto Delegato del 23 marzo; con il quale si è intervenuti su una delle misure della riforma previdenziale: ovvero il taglio a 10 centesimi di euro al litro, del rimborso monofase. Dal primo giorno di questo mese 5 centesimi in più, come in passato; a tutto beneficio delle esigenze dei cittadini.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti