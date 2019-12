Cdls: scambio di auguri natalizi al “Veglione delle Famiglie” dei Pensionati

Un momento per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri, insieme ai Capi di Stato, e per rinnovare la tessera. Tutto questo ieri sera nel “Veglione delle Famiglie” organizzato dalla Federazione Pensionati della Confederazione Democratica, al Centro Congressi Kursaal. “La tessera – spiega il segretario Armando Stacchini – offre agli oltre 3.800 iscritti una serie di sconti grazie alle convenzioni salva spesa". La Federazione resta impegnata a consolidare i servizi diretti alla terza età, in modo particolare quelli socio-sanitari, pensionistici ed economici.