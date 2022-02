Centrale del Latte: CdA sceglie di andare avanti. Salvi: "Valorizziamo la filiera sammarinese"

Dopo il "No" del Governo all'ingresso dei nuovi soci nella Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, il Cda della società decide di andare avanti con un business plan già programmato. "Siamo sconcertati - afferma la presidente Martina Salvi - dall'esito della delibera che presenta delle incongruenze con la legge che norma le cooperative". E va "ad aggravare - prosegue - la situazione di un settore agricolo, perché l'emissione di un bando comporterebbe l'ingresso di una terza società al posto nostro e il lavoro fatto finora andrebbe in fumo". Il segretario al Territorio, Stefano Canti, aveva infatti spiegato che, dopo la delibera del Congresso, si apriva la possibilità di emettere un nuovo bando per il reperimento di un'altra realtà, se richiesto dalla Cooperativa. "Pur nelle difficoltà finanziarie - prosegue Martina Salvi - manterremo l'obiettivo di valorizzare la filiera sammarinese"

Nel video, l'intervista a Martina Salvi, presidente Cooperativa Agricola Latte Sammarinese