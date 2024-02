Contratto bancari: sciopero sospeso, posizioni distanti. Bac, 'piena ripresa dell'operatività'

Sospeso lo sciopero dei bancari, si torna quindi alla regolare operatività, come informa in una nota Bac. Ma sportelli aperti anche negli altri due Istituti di credito interessati dall'agitazione. Le parti restano comunque distanti, nonostante i dipendenti siano tornati in ufficio, "per limitare i disagi" e al momento non si registrano passi avanti nonostante il richiamo del governo che si è appellato al senso di responsabilità dei soggetti coinvolti per chiudere in tempi celeri e con equilibrio il rinnovo del contratto di settore. Domani mattina nella sede dell'Anis, riparte il confronto tra dipendenti, sindacati, Abs e direttori Istituti.