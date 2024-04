FMI - San Marino: relazioni rafforzate. Bilancio positivo della missione agli Spring Meetings

"I risultati che siamo riusciti a portare in questi quattro anni – conferma il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti - vanno al di sopra di ogni aspettativa che avesse il Fondo. Ci hanno chiaramente richiesto di non desistere, di non “bearci” di questi risultati ma di continuare su questa strada perché il bilancio ha necessità di essere rafforzato e quindi dobbiamo continuare sul percorso intrapreso”.

Relazioni più forti, dunque, con l'FMI per dare slancio alla crescita economica. Gli ultimi incontri avuti dalla delegazione sammarinese, “funzionali alle necessità del Paese”, consentono di guardare al futuro con fiducia. Con il Direttore Matteo Bugamelli sul tavolo la linea di sviluppo intrapresa da San Marino, così conforme al percorso trasformativo avviato dalla Banca Mondiale da portare a prendere in forte considerazione la possibilità di creare in territorio una academy dedicata alla creazione di modelli per l’applicazione delle nuove tecnologie in economia con focus anche sui Piccoli Stati.

Prospettive di sviluppo, l’accordo di associazione all’Unione europea e il potenziamento del settore bancario e finanziario che ne deriverà, la richiesta di assistenza tecnica rivolta al Fondo con particolare riferimento al settore finanziario per la gestione del debito, l’operazione di cartolarizzazione, i temi al centro del confronto con il Direttore Dipartimento Europeo FMI, Alfred Kammer.

“Ci sarà del lavoro da fare. Dovremo verificare – continua Gatti - quelle che sono le conformità del nostro sistema bancario e finanziario alla normativa europea, alle pratiche europee e il Fondo Monetario in questo ci ha dato grande disponibilità quindi nei prossimi giorni partiranno gli incontri specifici proprio per verificare quali sono i piani in cui il FMI ci può assistere”

Valutare anche collaborazioni tecniche per rendere più efficaci a livello internazionale norme in settori innovativi come sandbox normative, blockchain e asset virtuali, un'ipotesi interessante. “Abbiamo verificato ed esplorato – afferma il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi - le possibilità e devo dire ci sono stai dei riscontro estremamente positivi nel poter collaborare sul perfezionare le norme che abbiamo già reso operative nei nostri confini e che hanno destato un estremo interesse ma rappresentano oggi una materia su cui poter continuare a collaborare in una rinnovata collaborazione con il Fondo. Che a San Marino, in sostanza, è sempre venuto per la reportistica, invece oggi – conclude Righi - si configura una collaborazione in partnership per una crescita non solo del nostro sistema ma del sistema internazionale”.

Nel video gli interventi via zoom del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e del Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi