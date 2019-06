Cooperazione economica e commerciale: firmato memorandum tra San Marino e Cina

L'accordo siglato a Roma

A Roma l'Agenzia per lo sviluppo economico ha firmato un accordo con il Consiglio per la promozione del commercio internazionale della Cina, alla presenza del Segretario di Stato Andrea Zafferani. Forum di cooperazione economica e commerciale ospitato dall'Ambasciata di San Marino a Roma: per un primo meeting privato si sono incontrati il Segretario di Stato Zafferani, la vice presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico Antonella Mularoni, e la presidente del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, Gao Yan. Dopo le presentazioni, davanti ad una platea di oltre 20 imprenditori interessati ad iniziare un rapporto più proficuo con la Repubblica, la stessa presidente Gao Yan ha avanzato suggerimenti su come approfondire la cooperazione economica tra i due Stati: sfruttare il potenziale per la crescita del commercio bilaterale; rafforzare la cooperazione in ambito turistico; approfondire la collaborazione sui servizi finanziari specializzati. La firma è dunque solo un primo passo verso un futuro di relazioni economiche. Collaborazioni poi estese ad altri Stati, in vista del prossimo appuntamento di rilievo per San Marino, Expo 2020 a Dubai.





Nel video le interviste a Andrea Zafferani, Segretario di Stato Industria, Commercio e Lavoro; e a Antonella Mularoni, vice presidente Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio