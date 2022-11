CSdL: sui contratti da rinnovare “gioco al ribasso” delle associazioni di categoria

La Confederazione Sammarinese del Lavoro torna sulla questione del rinnovo del contratto commercio, dopo lo sciopero di venerdì. Definisce “strumentale” la presa di posizione di OSLA ed USC, e “determinata dalla volontà di non corrispondere i medesimi aumenti dei lavoratori di industria ed artigianato”. Si sottolinea ad esempio come la media dell'inflazione sui prodotti alimentari sia ben più alta, rispetto al territorio riminese. Posto l'accento, poi, sul “continuo incremento del valore delle transazioni SMAC relative al settore commerciale”: passato da 380 milioni circa, nel 2015, a 601 milioni nel 2021.

“Il settore non è di certo in agonia”, afferma allora il sindacato; pur riconoscendo come all'interno del comparto possano esservi imprese che hanno sofferto più di altre la crisi indotta dalla pandemia. Da qui la convinzione che i lavoratori dei settori privati con gli stipendi più bassi siano “vittime di un gioco al ribasso dettato da logiche di concorrenza tra le associazioni di categoria”. “Con questo comportamento – afferma inoltre CSdL – non si fa altro che spingere sempre più i consumatori a fare acquisti fuori territorio”. Poiché i dati SMAC “dimostrano che i lavoratori dipendenti sono i maggiori clienti delle imprese commerciali sammarinesi”. Di tali argomenti si è parlato nell'ultima puntata di “CSdL Informa”.