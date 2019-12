Dispositivi medici, macchine per riabilitazione e metallurgia all'ingrosso, sono le "Nuove Idee 2019"

Corax con la sua rivoluzionaria idea relativa alla progettazione e sviluppo di dispositivi medici per zone di emergenza e a basse risorse si è aggiudica il 1° premio da 10.000 euro di Nuove Idee Nuove Imprese 2019. La cerimonia finale ieri sera a Forlì nella sede della Camera di Commercio. 2° classificato Lite e la sua produzione di macchinari isoinerziali per l'attività sportiva e la riabilitazione motoria. Si porta a casa 6.000 euro, mentre Marino Rossi, in rappresentanza della Sums di San Marino, new entry tra i partner dell'iniziativa, ha premiato Mercato Metalli, terzo classificato, con il suo E-Commerce innovativo per il settore metallurgico all’ingrosso, consegnando un assegno di 3 mila euro.