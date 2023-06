Ercolani (Usot): "A San Marino non si trovano alloggi per il personale stagionale"

“C'è notevole difficoltà a trovare lavoratori qualificati per alberghi e ristoranti a San Marino. E quando li troviamo il problema sostanziale diventa reperire l'alloggio: non sappiamo dove metterli a dormire in territorio”. A dirlo il Presidente dell'Unione Sammarinese Operatori del Turismo Rossano Ercolani secondo il quale c'è anche il problema che il personale stagionale, spesso, non è formato e non ha esperienza, con un conseguente riflesso negativo sulla qualità del servizio. In Italia, intanto, secondo il Centro Studi di Fipe-Confcommercio in questo mese di giugno c'è un boom di assunzioni nel settore turistico: 164.490, 7 mila in più dell'anno scorso. I camerieri, i cuochi, i baristi le figure professionali più ricercate. Roma la provincia italiana con la maggiore domanda di personale nel settore turistico, mentre Rimini è al secondo posto. Nel 50% dei casi i titolari delle attività segnalano difficoltà a causa della mancanza di candidati adatti alle mansioni richieste.