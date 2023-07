Fitch, confermato rating “BB”, outlook stabile. SdS Gatti 'profondamene deluso dal giudizio'

Fitch conferma il rating “BB” per San Marino, con outlook stabile. Non nasconde il suo disappunto, il Segretario di Stato alle Finanze, che, attraverso un comunicato, si è detto ‘profondamente deluso' dal giudizio dell'agenzia. Fra i punti di forza strutturali citati dal report, i livelli di reddito elevati - con un alto PIL pro capite - , un settore delle esportazioni resiliente e un'ampia posizione creditoria esterna netta, nonché un sistema politico stabile. Mentre – secondo l'agenzia - continuano a pesare l' elevato onere del debito, una scarsa qualità degli attivi nel settore bancario, le dimensioni molto ridotte dell'economia e la limitata capacità amministrativa che si rifletterebbe nei problemi di qualità dei dati, oltre al basso potenziale di crescita. Dopo l'ultimo confronto avvenuto lo scorso febbraio, spiega Marco Gatti, il modello di rating sovrano di Fitch avrebbe assegnato a San Marino un punteggio equivalente a un rating di BBB; il comitato sovrano dell’agenzia avrebbe poi aggiustato l’output togliendo due punti (notch), intervento che avrebbe determinato il conseguente risultato finale di BB. Nel ricordare le ragioni alla base delle scelte del comitato - la prima, di carattere strutturale legata al settore bancario che, a parere di Fitch, seppur migliorato, resterebbe soggetto a rischi e sfide considerevoli; la seconda, riconducibile alle limitate fonti di finanziamento esterne del Paese, a causa della breve storia di accesso al mercato esterno, alle limitate fonti di finanziamento alternative e a un profilo di pagamento del debito relativamente breve e concentrato – Marco Gatti definisce il giudizio finale dell'agenzia come 'contraddittorio', rispetto alle analisi Paese che rifletterebbero miglioramenti importanti in tutti i settori, messi in evidenza anche dalla stessa Fitch, e lamentando la sensazione - “e ci auguriamo di sbagliare”, afferma - “che San Marino non debba uscire da quel rating a prescindere dallo stato del Paese”.

Vai al report di Fitch del 17 - 07- 2023