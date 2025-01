Fucs (Csdl): eletto il nuovo Direttivo e approvata all'unanimità la mozione conclusiva

Il 15° Congresso FUCS ha eletto un nuovo Consiglio Direttivo e approvato all'unanimità una mozione conclusiva. La mozione sottolinea la necessità di concertazione con il sindacato e le parti sociali su questioni politiche e sindacali, in particolare sull'accordo di associazione con l'UE. Si sollecita l'attuazione dell'ICEE, l'equità fiscale, la lotta al lavoro nero e il miglioramento della sicurezza sul lavoro.

La Federazione Unitaria Costruzioni e Servizi Csdl si impegna a rinnovare i contratti di lavoro, recuperare il potere d'acquisto e migliorare le condizioni di lavoro, in particolare per i settori più svantaggiati e per le donne.

Si chiede l'estensione dei congedi parentali retribuiti anche ai frontalieri e la cessazione immediata di tutti i conflitti nel mondo. Il Congresso ha espresso preoccupazione per il debito pubblico, la necessità di politiche di bilancio equilibrate e contrarietà alle residenze a fiscalità agevolata.