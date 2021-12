Iniziativa dei Tre Mari: il segretario Righi a colloquio con il ministro greco

Fabio Righi

Il segretario all'Industria Fabio Righi ha incontrato in videoconferenza il ministro greco per lo Sviluppo e gli Investimenti, Adonis Georgiadis, per un primo colloquio conoscitivo. Sul tavolo l'Iniziativa dei Tre Mari, che ha lo scopo di coordinare gli sviluppi in materia di energia, infrastrutture e digitalizzazione di 12 Stati dell'Europa Centro-orientale, tra cui anche la Grecia. Il nome deriva dall'area geografica coinvolta, racchiusa tra Mar Baltico, Mar Nero e Mar Adriatico. Accanto a questi paesi, tutti membri dell'Unione europea, si affiancano tra gli altri San Marino, Stati Uniti e Germania per collaborare e implementare questo progetto: un'occasione di crescita e innovazione per tutte le parti coinvolte. "Un programma internazionale sul quale si stanno movendo investimenti interessanti - spiega Righi -. E' un settore che stiamo indagando prendendo contatto con i Paesi coinvolti nel progetto, perché credo che San Marino debba trovare una posizione nell'evoluzione del quadro dello sviluppo europeo e internazionale. Vogliamo capire quindi quali possono essere le sinergie in ottica di uno sviluppo economico".



Sentiamo il Segretario all'Industria Fabio Righi