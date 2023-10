"L'accordo di associazione Ue la sfida più importante", il Segretario Gatti agli Annual Meetings

Ardwell Irion e Marco Gatti

A Marrakech, dove sono in corso gli Annual Meetings di fondo Monetario Internazionale, il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha partecipato alla Sessione Plenaria, che aveva all'ordine del giorno gli interventi di Sergii Marchenko Presidente degli Annul Meetings 2023 e ministro per le finanze dell'ucraina, di Ajay Banga, Presidente del World Bank Group e di Kristalina Georgieva direttore Generale del Fondo monetario internazionale.

La giornata è proseguita con un incontro bilaterale con il Ministro per le Finanze di Saint Martin, Ardwell Irion nel corso del quale si è potuta approfondire l’opportunità di negoziare un memorandum di collaborazione generale in differenti campi che permetta di condividere conoscenze ed esperienze. ‘Sviluppare una rete di accordi con altri paesi è importante sia per gli operatori professionali sia per gli investitori, gli accordi sono le basi per tutelare gli investimenti esistenti e per garantirne di futuri’, ha commentato Gatti.

La delegazione sammarinese ha incontrato poi quella tedesca alla quale ha potuto rappresentare temi comuni in ambito di associazione all’Unione Europea. Nel pomeriggio, il Segretario Gatti si è intrattenuto a colloquio con Federico Giammusso Executive Director al Fondo Monetario Internazionale: Giammusso ha anticipato che la relazione all’Executive Board dell’Article 4 che segue la recente Missione del Fondo Monetario Internazionale a San Marino, avverrà il 17 novembre prossimo. Al termine del pomeriggio il Segretario Gatti ha incontrato Alfred Kammer Direttore del Dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale dall’agosto 2020.

Al centro del confronto la nuova sfida che pone l’accordo di associazione all’Unione europea. ‘C'è stata una stretta collaborazione con il team che ci ha seguito per individuare le migliori politiche per uscire da una situazione economica e finanziaria molto grave. Le sfide non finiscono mai, l’accordo di associazione ora è la più grande a cui guardare’.