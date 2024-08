L'Usc dà impulso alla transizione digitale, utile agli iscritti e più in generale a tutti gli utenti

Impulso alla digitalizzazione per lavorare meglio e stare al passo coi tempi, con una ricaduta diretta sui cittadini. La svolta digitale intrapresa ormai da qualche anno dall'Unione sammarinese commercio e turismo, grazie all'impegno del Consiglio Direttivo guidato dalla presidente Marina Urbinati insieme al vice presidente Tommy Fantini e al coordinatore Luca Fabbri, sta dando risultati positivi. In un mondo sempre più interconnesso e informatizzato, dare agli associati gli strumenti più adeguati per rapportarsi alle nuove tecnologie permette innanzitutto un aggiornamento puntuale costante sulle informazioni relative al settore, ma anche la possibilità di inserire contenuti specifici da condividere all'esterno, a favore di una platea potenzialmente amplissima.

Al centro, il portale web dell'Usc www.usc.sm dove gli iscritti, da un'area riservata, possono consultare documenti, fatture o semplicemente uno scambio di informazioni utili; non ultima, per gli interessati, la possibilità di iscrivere online la propria azienda all'Usc. Nella parte rivolta al pubblico, invece, tutte le informazioni sull'associazione, comunicati stampa, il calendario degli eventi di San Marino, per stare sempre sul pezzo. Come sensibilizzare allora alla praticità dell'innovazione? Attraverso la formazione.

Nel video l'intervista a Marina Urbinati, Presidente Usc