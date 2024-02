La BCE estende al 2025 la linea di liquidità precauzionale per San Marino

Come già avvenuto in passato il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di estendere fino al 31 gennaio 2025 la durata della linea di liquidità di 100 milioni di euro a favore di Banca Centrale San Marino. Lo comunica lo stesso organismo di via del Voltone. "L’importanza di tale linea di liquidità precauzionale rientra nell’ambito di una serie di accordi stipulati con le banche centrali al di fuori dell’eurozona, e dei rapporti bilaterali tra le due Autorità, nell’affrontare le sfide che l’attuale congiuntura economica, caratterizzata dai conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente, pone anche al sistema finanziario sammarinese".