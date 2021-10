Lavoro: nuove opportunità di formazione in ambito informatico e digitale

“Stiamo concependo – ha detto il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - tutta una serie di strumenti affinché le persone non possano avere più alibi nel non trovare lavoro”. Questo l'obiettivo della Segreteria; che ricordando la costante evoluzione del mercato del lavoro, sottolinea l'importanza degli interventi sul piano normativo, così come delle sinergie con realtà quali l'ASI, e CFP-UPAL, sul tema della formazione di chi è in cerca di occupazione. Il protocollo firmato oggi – è stato detto – darà la possibilità di sviluppare nuove competenze in ambito digitale ed informatico: rivelatesi fondamentali durante la pandemia, e preziose per accelerare la ripartenza. Ad ampio spettro il programma dei corsi. Massima attenzione all'accertamento delle competenze, tramite test specifici. Tutto ciò permetterà di velocizzare e migliorare – è stato detto – la qualità dell'incrocio domanda-offerta.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Lavoro), Fabio Andreini (Presidente ASI) e Milena Gasperoni (Direttore CFP-UPAL)