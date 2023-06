Nuovo bando per il Natale delle Meraviglie: ora aperto anche alle imprese non sammarinesi

Si è già iniziato a lavorare per uno degli eventi di punta a San Marino: il Natale delle Meraviglie, in programma dal 25 novembre al 7 gennaio. Una manifestazione che trasforma il centro storico in un luogo fiabesco, per grandi e piccoli, e che richiama turisti anche da molto lontano.

Pubblicato il bando per selezionare l'organizzatore che, da quest'anno, potrà anche essere un'impresa non sammarinese. Scadenza il 17 luglio. Prevista, per le aziende, anche la possibilità di partecipare in gruppo. "Ci aspettiamo che chi parteciperà al bando ci faccia una proposta innovativa - afferma il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati - e che il Natale delle Meraviglie sia sempre più bello". "L'auspicio - dice - è che partecipino il più possibile aziende sammarinesi, però nel passato è capitato di ritrovarci con bandi deserti o con una sola azienda partecipante". "Mettere in competizione le imprese tra loro - commenta Annachiara Sica, direttrice dell'Ufficio Turismo - contribuisce ad avere un maggiore numero di idee e originalità nella realizzazione del progetto".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e Annachiara Sica (direttrice Ufficio del Turismo)