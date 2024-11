Paride Neri riconfermato segretario Federazione Industria e Artigianato Cdls

Nel servizio l'intervista a Paride Neri - segretario Federazione Industria e Artigianato Cdls

La riconferma durante l'ultimo direttivo. Paride Neri continuerà a guidare la Federazione Industria e Artigianato della Cdls. Nominati anche i componenti della nuova Segreteria. Tanti i temi trattati durante la riunione, specie per un settore, quello manifatturiero, che ha resistito alle fasi più difficili attraversate dall'economia sammarinese.

"Sono onorato di essere stato riconfermato - commenta Neri -. Sono alla guida di questa federazione già da due mandati, quindi questo sarà l'ultimo. Ma sono felice per la fiducia che mi è stata accordata. Abbiamo un gruppo molto valido". Ora si prosegue nel lavoro già portato avanti: primo tema i rinnovi contrattuali, da quello per l'industria già attuato all'imminente contratto artigianato per il 2024-2028.

"Le questioni più pressanti - spiega Paride Neri - sono sostanzialmente dettate dall'incertezza in alcuni settori", ovvero "ciò che è direttamente o indirettamente collegato all'edilizia, quindi anche l'industria manifatturiera con particolare riferimento alla ceramica. Anche nei mobilifici abbiamo difficoltà e nel settore metalmeccanico. Siamo però ottimisti perché, allo stesso tempo, altri settori sono in buona salute: pensiamo alla nutraceutica e alla farmaceutica".

Per il futuro, riflettori puntati su ruolo dell'intelligenza artificiale nel lavoro e welfare contrattuale, per citare due degli argomenti più rilevanti. Quali, allora, le sfide principali? "Cercare di portare tutti gli attori - risponde Neri - a definire un piano di sviluppo in linea con gli orientamenti internazionali, a partire dall'innovazione tecnologica, ma non soltanto. Quindi tutto ciò che è correlato allo sviluppo del settore che, fino ad oggi, ha sostanzialmente sostenuto l'economia di San Marino: il manifatturiero".

