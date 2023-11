Rifiuti e materiali abbandonati, Lonfernini: "Tutti dobbiamo mantenere pulito il nostro Paese"

nel servizio Teodoro Lonfernini

Lunedì il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, assieme ai vertici della AASS, ha incontrato i Capitani di Castello, per pianificare una pulizia straordinaria del territorio. Durante il confronto sono emerse diverse criticità per ogni area, i Capitani hanno messo in luce le zone problematiche di ciascuna amministrazione e le segnalazioni sono state raccolte da Azienda dei Servizi per un intervento adeguato e immediato. Si parte da tutti i castelli, anche se Faetano registra meno problematiche. Sotto la lente le aree di raccolta, soprattutto nelle zone industriali.

La cattiva abitudine di lasciare immondizia, di ogni genere, al di fuori delle campane di vetro. "Intendiamo ripulire le zone della raccolta a sanificarle", assicurano Segreteria di Stato e Azienda. Quest' ultima. grazie alle telecamere, ha rilevato diverse irregolarità, come carcasse di mezzi abbandonate dietro i cassonetti o cittadini che utilizzano i terreni dello Stato come depositi privati. Più difficile risalire all'abbandono di immondizia nelle aree di confine; vecchia storia questa. con il via vai di macchine italiane. Un malcostume che la Segreteria al Lavoro con delega alle Aziende pubbliche intende interrompere.

Dunque maggiore controllo di zone come Galazzano, Acquaviva, San Giovanni, con i tecnici di AASS che preleveranno i mezzi e i rifiuti abbandonati, portandoli al centro di raccolta, dove saranno smaltiti. addebitando i costi al trasgressore.

Si vuole puntare ad una programmazione di pulizia e sanificazione che diventi ordinaria e sistemica e che possa dare un maggior decoro al nostro Paese, sensibilizzando la cittadinanza il più possibile e evitare per alcuni l’abbandono dei rifiuti al di fuori dei centri di raccolta. "Tutti dobbiamo contribuire a mantenere pulito il nostro Paese", afferma il segretario Teodoro Lonfernini. Oltre 130 le multe emesse da inizio anno per rifiuti conferiti in modo sbagliato.

Nel servizio l'intervista al segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini