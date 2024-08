Sindacati chiedono un confronto prima della ratifica dei decreti su lavoratori e pensionati

Sui circa 70 decreti in ratifica a fine mese in Consiglio Grande e Generale i tre sindacati sammarinesi – Csdl, Cdls e Usl – hanno chiesto, congiuntamente, un incontro urgente alla politica, con una lettera inviata a Congresso di Stato, consiglieri e partiti. Alcuni dei provvedimenti riguardano, infatti, tematiche di notevole interesse per lavoratori e pensionati, come: il sistema previdenziale, il recupero crediti, l'ICEE e la legge sul consumo. Secondo i tre sindacati, dunque, alcuni decreti non dovrebbero essere posti in ratifica a fine mese ma successivamente, dopo un confronto.