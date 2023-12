Sindaco Rimini: dalla tassa di soggiorno introiti del 10% superiori rispetto alle previsioni

Dopo un triennio di crescita impetuosa, nel 2023 una sostanziale tenuta. Bicchiere mezzo pieno se si considera il quadro macroeconomico globale fortemente incerto; il peso dell'inflazione. Senza contare – a livello locale – l'impatto dell'alluvione di maggio. Effetto di ciò, in Romagna, un previsto incremento annuo del valore aggiunto limitato allo 0,4%; oltre ad un lieve calo delle imprese attive. La buona notizia è la conferma della solidità del tessuto economico.

L'obiettivo è ora recuperare il gap di produttività rispetto ai dati regionali. Nel Riminese in sofferenza, nel terzo trimestre – rispetto allo stesso periodo del 2022 –, il manifatturiero. Così come preoccupa la disoccupazione giovanile. Al contempo buone notizie dai dati provvisori del movimento turistico.

Molto soddisfatto, il Sindaco Sadegholvaad, anche per le performance del sistema fieristico-congressuale, dopo l'incubo Covid. In difficoltà invece il commercio di prossimità, specie per la concorrenza delle piattaforme online. Durante l'incontro anche uno sguardo agli scenari futuri.

Nel servizio le interviste a Carlo Battistini (Presidente Camera Commercio Romagna), Jamil Sadegholvaad (Sindaco Rimini) e Marco Maria Mattei (Direttore sede Rimini Dipartimento Scienze Aziendali e Vicepresidente di sede Scuola Economia e Management Rimini)