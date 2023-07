Sviluppo di nuovi settori: San Marino da il via libera a incentivi per la costituzione di società nel settore marittimo

La Repubblica guarda a nuove opportunità di crescita e mette in campo agevolazioni per costituire nuove società nel settore marittimo. Da questo mese infatti, come comunicato dal Registro navale sammarinese, vengono applicati benefici fiscali alle nuove società a responsabilità limitata e società per azioni attive nel settore marittimo. Per quanto riguarda i benefici fiscali previsti, spiega il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, ci siamo allineati a Malta, punto di riferimento in Europa: “Si tratta di un importante percorso che stiamo portando avanti – afferma – sulle orme di quanto già fatto per il settore aeronautico che ci sta dando grandi soddisfazioni”.

"Questo decreto delegato ci permetterà, in parte, di essere competitivi nei confronti di altre bandiere - evidenzia Gianluca Tucci, Direttore generale registro navale sammarinese - soprattutto su quelle offshore, mi riferisco alle Isole Cayman, la Liberia, Panama, che hanno un regime fiscale veramente conveniente. Si parte dallo 0% di Cayman, fino ad arrivare massimo a una fiscalità che non supera mai il 5%. Abbiamo già qualche centinaia di yacht registrati sotto la bandiera sammarinese e questo deve essere anche un motivo di orgoglio".

I benefici fiscali includono: imposta sui redditi d'impresa pari a 3.4% (tre virgola quattro percento) per i primi dieci (10) anni fiscali; esenzione dalla tassa di licenza annuale per i primi tre (3) anni fiscali della società; crediti fiscali (da compensare con i profitti aziendali) per investimenti fatti dalla società in tecnologie dell'innovazione, formazione e sviluppo. Il meccanismo effettivo di questi crediti sarà stabilito in una normativa separata a breve.

Per beneficiare degli incentivi, le società devono avere i seguenti requisiti. società di nuova costituzione; assumere un (1) dipendente a tempo pieno (può includere il direttore), nei primi sei (6) mesi dal rilascio della licenza; assumere un secondo (2°) dipendente nei primi ventiquattro (24) mesi successivi al rilascio della licenza; I membri della società non devono aver condotto un'attività simile nei dodici (12) mesi precedenti alla data di costituzione. In caso di trasferimento di quote in un momento successivo, questo requisito è applicabile anche ai nuovi soci. Tra le altre misure anche l'abrogazione della tassa sul lusso, in precedenza applicata a navi private e commerciali.

"La nostra ambizione - aggiunge Nicola Camorali, Direttore tecnico registro navale sammarinese - è quella di espanderci nel settore della marina mercantile perché, al momento, siamo strutturati per poter registrare navi di qualsiasi tipologia. Il nostro obiettivo principale è incrementare la registrazione e il tonnellaggio della flotta battente bandiera di San Marino nell'ambito della marina mercantile".

Nel servizio le interviste a Gianluca Tucci (Direttore generale registro navale sammarinese) e Nicola Camorali (Direttore tecnico registro navale sammarinese)