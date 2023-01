Titancoop, iniziative sociali contro il carovita, a favore delle famiglie

Per contrastare il carovita, la TitanCoop ha riconosciuto ad ogni dipendente 500 euro come importo una tantum. Una misura per difendere il potere d'acquisto, anche in relazione agli aumenti dei costi energetici previsti da quest'anno. Inoltre fino al 28 febbraio l’1% dell’incasso sui prodotti a marchio Coop, verrà destinato all’acquisto di materiale didattico selezionato dall’Asilo Nido, dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Elementare della Repubblica. Iniziativa che si associa ad un altro intervento sociale: la riduzione della retta dell’Asilo Nido Interaziendale, riservata ai Soci Titancoop, con un contributo che abbatte la retta delle famiglie del 20%.