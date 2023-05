Traporto turistico, Usc: "Perché contratto è segreto?". Pedini Amati: "Nessun segreto, risparmiato 90%"

Si riaccende la polemica sul trasporto turistico. L'Unione sammarinese commercio e turismo chiede perché non sia stato reso pubblico o consultabile il contratto tra lo Stato e l'impresa privata che svolge il servizio. Usc spiega di aver inviato "innumerevoli e formali richieste" per dare la disponibilità a un confronto in tema di accordi tra Segreteria al Turismo e Fratelli Benedettini. "Ad oggi - proseguono i commercianti - nessuna risposta" dalla Segreteria. "Perché si vuole tenere 'segreto' un semplice contratto?", chiede l'associazione che parla di agevolazioni verso un "unico imprenditore sulle spalle di tutto il comparto turistico". Usc chiede allora un servizio gratuito anche nei festivi per colmare la mancata operatività degli ascensori.

"Non c'è segreto; c'è anche una delibera del Congresso", replica il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che accusa l'Usc di non aver risposto alla proposta di eventi avanzata dalla Segreteria e che prevedeva il confronto con gli operatori. Il contratto sul trasporto, specifica Pedini Amati, è tra Fratelli Benedettini e Azienda dei Servizi. Viene però seguito dalla Segreteria al Turismo e, prosegue Pedini Amati, costa all'incirca il 90% in meno degli anni precedenti all'attuale legislatura. Pullman e trenino, dice, "costavano 80mila euro; noi invece abbiamo speso 10mila euro". In merito all'ascensore, aggiunge, la responsabilità non è della Segreteria al Turismo. "Se i lavori tardano - afferma Pedini Amati - allora ci vogliono penali per le imprese":