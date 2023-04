Turismo: Il Cto festeggia la ripresa ed esorta la politica a "un cambio di passo"

Dopo i periodi più bui dell'emergenza sanitaria, il turismo torna protagonista dell'economia. Rosea l'analisi del Comitato turismo organizzato di San Marino che parla di una “Pasqua da tutto esaurito”. Per i ponti del 25 aprile e 1 maggio, prevede il CTO, nella penisola italiana sono attese altre 6 milioni di presenze con un +7,3% sul 2022. A trainare la ripresa, secondo un'analisi Cst per Assoturismo Confesercenti, è il ritorno dei visitatori stranieri.

Tour operator e agenzie di viaggio del Titano, scrive il Cto, “rimarcano una condizione ottimale di lavoro e redditività”, ma resta il problema delle strutture ricettive chiuse per la crisi Covid. L'Italia, prosegue la nota, può contare su Pnrr e progetti europei per riaprire o aggiornare le strutture, ma non San Marino. Nel settore hotellerie locale, spiega, ci sono poche camere e manca “una visione progettuale del turismo di massa”. Il Cto auspica “un cambio di passo della politica per non perdere questo treno economico” e invita a lanciare progetti co-finanziati dallo Stato e attrarre nuove strutture ricettive.

Anche i dati Istat certificano una ripresa, ma si è ancora sotto ai livelli pre-Covid. Nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati oltre 54 milioni (+31,6% rispetto al 2021, ma -23% sul 2019). In recupero quasi totale le vacanze di quattro o più notti, mentre quelle più brevi non superano i livelli pre-pandemia.