Usc: "Più controlli su chi non versa i contributi previdenziali"

L'Unione Sammarinese Commercio e Turismo evidenzia casi di mancato versamento dei contributi previdenziali ai propri dipendenti da parte di alcune aziende, dipendenti che - fa sapere l'Usc - si accorgono della mancanza solo quando si recano negli uffici preposti a verificare l'ammontare del futuro trattamento pensionistico. "Una beffa per il lavoratore - rimarca Usc - ma anche per tutte le aziende che versano regolarmente i contributi e pagano quanto dovuto allo Stato. Ciò si somma al problema dei fondi pensione da tempo in sofferenza. Usc chiede dunque alle istituzioni di intensificare i controlli a generale tutela della collettività.