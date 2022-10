USL e UCS alla politica: "Farsi un esamino di coscienza sulla gestione delle dinamiche, non guasterebbe"

Sul tema del caro-vita la nota congiunta di USL ed Unione Consumatori Sammarinesi diffusa post Segreteria allargata: “invece di intaccare ulteriormente le tasche dei cittadini - rimarcano - sarebbe meglio ridargli fiducia calandosi nella realtà quotidiana del Paese, sostenendola e non affossandola”. Per il sindacato ed UCS, “il passaggio a fonti alternative si avrebbe probabilmente tramite incentivi diretti con campagne di rottamazione, ad esempio, delle caldaie vetuste o degli infissi poco isolanti”; anziché dare sempre la colpa ai cittadini – mandano a dire - “magari farsi un esamino di coscienza sulla gestione delle dinamiche, non guasterebbe”.

Quindi una domanda: “Possibile che chi guida il Paese non si renda conto delle difficoltà in cui versa la cittadinanza? E' da tempo – concludono - che non ci sono più sprechi ma necessità da parte della popolazione”.