Usl, Settimana corta e lavoro flessibile: “Urge confronto”

“Conciliare lavoro e famiglia, con congedi parentali e orari flessibili, ridurre il peso economico per l'accesso a nidi e centri estivi, proseguire il dialogo per arrivare all'introduzione della settimana corta”. USL torna a quanto fissato nero su bianco nel programma di Governo della legislatura avviata per chiedere si passi “dalle parole ai fatti”.

Richiama con favore le dichiarazioni del Segretario per la Famiglia, auspicando di venire convocati per avviare con urgenza un tavolo di confronto definito “vitale”, per “contrastare l'inverno demografico, con soluzioni condivise e non calate dall'alto”. "Orari flessibili utili al lavoratore e settimana feriale ridotta con uguale retribuzione sono strumenti essenziali per migliorare la qualità di vita dei dipendenti e per sostenere il benessere delle famiglie” – dice il Segretario Generale Francesca Busignani - “Un nuovo approccio in un mondo del lavoro che evolve”, riconoscendo che il “benessere del lavoratore non si limita al contesto lavorativo” e collegando strettamente il tempo per la famiglia e il tempo libero di qualità alla “produttività e al vantaggio competitivo; valore – dice - aggiunto per l'azienda” stessa.