Vertici USL e UIL a confronto: occhi puntati sulle tutele per gli anziani

L'incontro fra i vertici USL e UIL

Sindacati affini, territori contigui e un dialogo che riprende e si approfondisce per dare soluzioni a problematiche comuni. Ci sono i vertici delle due Organizzazioni sindacali - il Segretario Generale USL, Francesca Busignani e il Segretario Generale UIL Rimini, Giuseppina Morolli. E il focus, in particolare, guarda ad una fascia sociale tra le più fragili, quella degli anziani.

“Abbiamo discusso delle varie problematiche che riguardano i pensionati - dice il Segretario Federazione Pensionati USL, Luigi Maria Belisardi -, che nell'ambito sammarinese più o meno sono come quelle italiane: i vari rincari, di affitti, di medicinali - cercando di capire anche come poterne uscire, confrontandoci con altre realtà”. Caro-vita, sanità e non autosufficienza, ma anche necessità di trovare occasioni di aggregazione e socialità, contro la solitudine.

“Siamo due sindacati simili, che hanno tradizioni molto simili - dice il Segretario Provinciale Pensionati UIL Rimini, Antonello Cimatti - vogliamo costruire un rapporto maggiore, perché pensiamo che la UIL e la USL possano essere dei baluardi in difesa delle persone anziane. Ci rendiamo conto che non si possono fare miracoli, siamo riformisti siamo persone tranquille che misurano sempre il passo, secondo le disponibilità economiche e sociali del momento. Però, non si possono dimenticare gli anziani, che sono le persone che hanno costruito le nostre società ricche e floride, come lo sono state per tanto tempo".

Nel video l'intervista al Segretario Federazione Pensionati USL, Luigi Belisardi e al Segretario Provinciale Pensionati UIL Rimini, Antonello Cimatti