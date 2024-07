Violenza e le molestie sul lavoro, sindacati: "Tolleranza zero"

Tolleranza zero verso la violenza e le molestie sul lavoro. È il messaggio forte che è uscito dalla giornata di formazione del 27 giugno, di cui è stato protagonista il Direttore dell'OIL Italia e San Marino Gianni Rosas. San Marino è stato il 12° Paese al mondo a ratificare la Convenzione OIL, il 4° in Europa L’obiettivo prioritario è la prevenzione della violenza e delle molestie, attraverso una capillare formazione ed informazione di tutti i soggetti coinvolti. Occorre garantire il sostegno e le massime tutele per le vittime, prevedere adeguate sanzioni anche per i datori di lavoro che non adottino adeguate misure preventive e garantire ispezioni e indagini efficaci sui casi di violenza o molestie