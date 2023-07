19 luglio '92: l'Italia ricorda la strage di via D'Amelio. Il ricordo di Pietro Grasso

L'Italia ricorda a Palermo il giudice Borsellino e i 5 agenti della sua scorta uccisi 31 anni fa nella strage di Via D'Amelio. 'La Repubblica si inchina nella sua memoria, con Falcone dimostrò che la mafia poteva essere sconfitta. Vincere l'indifferenza, combattere le zone grigie della complicità', ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. La premier Meloni ha reso omaggio alla tomba del giudice ucciso e confermato l'impegno antimafia del governo



La corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del boss Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il collegio, presieduto dal giudice Maria Carmela Giannazzo, ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali Antonino Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono. Il padrino, difeso dall'avvocato d'ufficio Adriana Vella, ha rinunciato a collegarsi dal carcere in cui è detenuto per ascoltare il dispositivo.



Nel video il ricordo di Pietro Grasso della sua ultima conversazione con Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone